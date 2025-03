MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Nachmittag ein

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 320,50 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 320,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 319,70 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 324,00 EUR. Zuletzt wechselten 50.273 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei 356,00 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 9,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 354,20 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 05.05.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MTU Aero Engines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht