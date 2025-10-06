Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag im Plus

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 565,80 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 565,80 EUR. Bei 567,80 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 554,00 EUR. Bisher wurden heute 151.348 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 24.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 615,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,84 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 457,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,23 Prozent.

Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 22,01 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 581,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 15,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,27 Prozent zurück. Hier wurden 17,53 Mrd. EUR gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 47,55 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

