Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 566,80 EUR.
Um 15:52 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 566,80 EUR nach oben. Bei 576,20 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 569,80 EUR. Zuletzt wechselten 122.636 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 432,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 23,66 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 21,75 EUR, nach 20,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 579,00 EUR.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 47,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: DZ BANK stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen ein
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:46
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
