Aktienkurs im Fokus

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

16.09.25 12:06 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 522,20 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
521,80 EUR -5,40 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 522,20 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 520,40 EUR. Bei 526,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 58.522 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,92 Prozent. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 457,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 12,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2024 20,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 21,75 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 572,75 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 15,94 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,53 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 47,30 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
10:41Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
