Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 518,00 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 518,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 517,80 EUR. Bei 526,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.883 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,88 Prozent. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 457,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 572,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 47,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

