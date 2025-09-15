DAX23.343 -1,7%ESt505.379 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.717 -0,4%Nas22.344 ±-0,0%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,37 +1,3%Gold3.687 +0,2%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Aktienentwicklung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

16.09.25 16:10 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 518,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
516,80 EUR -10,40 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 518,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 517,80 EUR. Bei 526,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.883 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,88 Prozent. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 457,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 572,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 47,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten

UBS AG beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral

