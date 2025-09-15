Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 518,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 518,00 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 517,80 EUR. Bei 526,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.883 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,88 Prozent. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 457,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 21,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 20,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 572,75 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 17,53 Mrd. EUR, gegenüber 17,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,27 Prozent präsentiert.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 47,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient
Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten
UBS AG beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral
Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen