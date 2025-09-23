Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 518,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 518,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 518,60 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 515,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 516,20 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.191 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 457,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,75 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 572,75 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 47,30 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

