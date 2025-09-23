DAX23.689 +0,3%ESt505.475 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.338 +0,1%Nas22.564 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,42 +0,9%Gold3.757 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial! Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktienentwicklung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

24.09.25 16:09 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 518,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
518,20 EUR 1,80 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 518,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 518,60 EUR. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 515,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 516,20 EUR. Von der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.191 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 615,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 457,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 21,75 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 572,75 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 15,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 47,30 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
09:11Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:11Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen