Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 517,00 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 517,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 515,80 EUR ein. Bei 516,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 67.579 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 457,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 11,61 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 21,75 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 572,75 EUR.

Am 08.08.2025 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,94 EUR, nach 12,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,53 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 47,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

