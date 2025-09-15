Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 523,80 EUR ab.

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 523,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 523,40 EUR. Mit einem Wert von 526,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.370 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 457,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 21,75 EUR belaufen. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 572,75 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 47,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten

UBS AG beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral