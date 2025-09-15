DAX23.663 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, Novo Nordisk, BVB im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Aktienkurs aktuell

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

16.09.25 09:26 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 523,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
522,00 EUR -5,20 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 523,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging bis auf 523,40 EUR. Mit einem Wert von 526,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.370 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 615,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 457,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 20,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 21,75 EUR belaufen. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 572,75 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,94 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,27 Prozent auf 17,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 47,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten

UBS AG beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen