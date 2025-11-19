Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 533,80 EUR abwärts.
Um 15:52 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 533,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 530,60 EUR. Bei 533,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 91.020 Aktien.
Bei 615,80 EUR markierte der Titel am 24.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,36 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 468,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 12,20 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 20,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 22,18 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 592,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 11.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 15,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,02 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,86 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 17,72 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 48,00 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.2025
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|28.09.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|10.08.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|11.05.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
|24.01.2022
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Underperform
|Credit Suisse Group
