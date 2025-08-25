DAX24.156 ±0,0%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,04 -0,3%Gold3.381 -0,4%
Aktienentwicklung

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

27.08.25 09:25 Uhr

27.08.25 09:25 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 545,00 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
545,40 EUR -1,80 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 545,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 546,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 544,80 EUR ab. Bei 546,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.873 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,99 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 457,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,66 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 578,25 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,05 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 20,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,99 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft KaufenDZ BANK
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.06.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft NeutralUBS AG
08.08.2025Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.10.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
28.09.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
10.08.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
11.05.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group
24.01.2022Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft UnderperformCredit Suisse Group

