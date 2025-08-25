Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteidigt am Mittwochvormittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 545,00 EUR zeigte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 545,00 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 546,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 544,80 EUR ab. Bei 546,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.873 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Bei 615,80 EUR erreichte der Titel am 24.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,99 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2024 Kursverluste bis auf 457,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 20,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 21,66 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 578,25 EUR angegeben.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,05 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 20,65 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 20,65 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 46,99 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

