NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.228 Pkt - Hellofresh schwach

13.08.25 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
8,37 EUR -0,69 EUR -7,57%
DOW JONES--Die neuerlichen Gewinne der US-Börsen, die von Zinssenkungshoffnungen nach oben getragen wurden, haben die deutschen Aktien am Mittwoch im nachbörslichen Handel etwas gestützt.

Hellofresh wurden am Abend rund 3 Prozent schwächer gestellt. Der Kochboxenversender hatte seine Jahresziele gesenkt und angekündigt, sein Aktienrückkaufprogramm aufzustocken. Für das zweite Quartal meldete Hellofresh einen Umsatzrückgang, EBITDA und EBIT legten auf bereinigter Basis jedoch zu.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.228 24.186 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)

mehr Analysen