NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

Index im Fokus

Der NASDAQ 100 verlor heute an Boden.

Am Dienstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,68 Prozent auf 16.543,94 Punkte nach. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,943 Prozent auf 16.667,30 Punkte an der Kurstafel, nach 16.825,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 16.686,60 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16.453,15 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, einen Stand von 15.997,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 14.837,57 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, mit 10.939,76 Punkten bewertet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Moderna (+ 13,12 Prozent auf 112,50 USD), Biogen (+ 3,45 Prozent auf 267,71 USD), Amgen (+ 3,25 Prozent auf 297,39 USD), The Kraft Heinz Company (+ 3,08 Prozent auf 38,12 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,04 Prozent auf 905,00 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-5,99 Prozent auf 138,58 USD), JDcom (-5,85 Prozent auf 27,20 USD), ASML (-5,28 Prozent auf 716,92 USD), Datadog A (-5,19 Prozent auf 115,08 USD) und Intel (-4,88 Prozent auf 47,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.918.010 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,716 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Die Diamondback Energy-Aktie weist mit 7,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net