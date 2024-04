NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

NASDAQ Composite-Kursverlauf

Der NASDAQ Composite bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1,15 Prozent tiefer bei 15.683,37 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,486 Prozent stärker bei 15.942,29 Punkten in den Handel, nach 15.865,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 15.654,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15.957,03 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,64 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 15.973,17 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 17.01.2024, bei 14.855,62 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 17.04.2023, mit 12.157,72 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 6,21 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 16.538,86 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.477,57 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Escalon Medical (+ 32,80 Prozent auf 0,25 USD), Arundel (+ 19,87 Prozent auf 0,18 CHF), Cutera (+ 18,41 Prozent auf 2,38 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 11,67 Prozent auf 0,07 USD) und AmeriServ Financial (+ 5,76 Prozent auf 2,57 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Evercel (-25,74 Prozent auf 0,75 USD), Ebix (-18,18 Prozent auf 0,63 USD), Forward Air (-10,19 Prozent auf 22,65 USD), Nektar Therapeutics (-9,40 Prozent auf 1,35 USD) und Dorel Industries (-9,00 Prozent auf 5,76 CAD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15.309.427 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,891 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Comtech Telecommunications-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net