Kursentwicklung

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Donnerstagvormittag

07.08.25 09:24 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 134,90 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 134,90 EUR nach oben. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,30 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.860 Stück gehandelt.

Am 06.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 0,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.08.2024 (84,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,614 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,39 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,69 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nemetschek Group

