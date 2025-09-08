Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 114,70 EUR.

Um 15:47 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 114,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 114,30 EUR ein. Bei 115,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 17.105 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Bei einem Wert von 87,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,621 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Nemetschek SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

