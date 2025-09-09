Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochnachmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 112,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 112,80 EUR. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 112,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 25.962 Stück.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 18,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 87,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nemetschek SE-Aktie ein