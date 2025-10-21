Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Nemetschek SE im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 105,30 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Nemetschek SE-Aktie um 11:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 105,30 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 105,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,90 EUR nach. Bei 105,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 13.331 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 15,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,621 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,550 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,94 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Nemetschek SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

