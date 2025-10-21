Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 105,30 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 105,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 105,90 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 104,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.297 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,50 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,53 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,57 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,621 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,94 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2025 aus.

