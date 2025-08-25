Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 119,20 EUR. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,50 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 28.110 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 27,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,616 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 122,39 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

