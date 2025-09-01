Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 75,19 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 75,19 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,78 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,69 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2.876.544 Nestlé-Aktien.
Am 24.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 21,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 7,04 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08:16
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Nestlé Neutral
|UBS AG
