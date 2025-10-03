Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 74,47 CHF.
Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 74,47 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 74,21 CHF. Bei 74,47 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 506.757 Aktien.
Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 23,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,08 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Nestlé am 19.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,33 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
SMI-Papier Nestlé-Aktie: Hätte sich eine Nestlé-Investition von vor 10 Jahren rentiert?
Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial
Nestlé-Aktie höher: Internen Nachfolger für Nespresso-Chefposten gefunden
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.2025
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Nestlé Add
|Baader Bank
|30.09.2025
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|30.09.2025
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.2025
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.2025
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
