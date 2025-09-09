Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag ohne große Veränderung

Nestlé im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Nestlé. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 73,57 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 73,57 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 74,02 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 73,44 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 73,84 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 829.596 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 24,67 Prozent wieder erreichen. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,27 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,31 CHF an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

