DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Kursentwicklung

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit roten Vorzeichen

15.09.25 12:09 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,87 CHF.

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 72,87 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,61 CHF nach. Mit einem Wert von 73,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 403.695 Nestlé-Aktien.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 20,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2025 (69,90 CHF). Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

mehr Analysen