Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK profitieren zeitweise: Kämpfe in Gaza verschärfen sich
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Profil
Nestlé im Blick

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag im Minus

16.09.25 12:06 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,79 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,88 CHF -0,08 CHF -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 71,79 CHF ab. Bei 71,75 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,82 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 465.686 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,76 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,31 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nestlé von vor 10 Jahren verdient

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

