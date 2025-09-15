Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag im Minus

Nestlé im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,79 CHF.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 71,79 CHF ab. Bei 71,75 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,82 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 465.686 Nestlé-Aktien.

Bei einem Wert von 91,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 27,76 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 04.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 CHF ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,31 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,32 CHF fest.

