Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Netflix im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 1.196,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 1.196,69 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 1.195,16 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.203,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 116.951 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 677,88 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 43,35 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie sinkt: 'Wednesday' zurück an Spitze der Charts

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst