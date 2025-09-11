DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.933 -0,4%Nas22.175 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1739 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.647 +0,4%
So bewegt sich Netflix

12.09.25 20:24 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1.185,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.009,20 EUR -19,00 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 1.185,25 USD. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 1.182,69 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.203,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 456.615 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 13,13 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 677,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Netflix-Aktie 42,81 Prozent sinken.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.253,33 USD.

Netflix gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 7,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 4,88 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umsetzen können.

Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 26,28 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Netflix

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

