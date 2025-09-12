Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gewinnt am Montagabend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 1.205,68 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 1.205,68 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Netflix-Aktie bei 1.206,66 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.189,00 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 374.095 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,22 Prozent hinzugewinnen. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 677,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 43,78 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Netflix-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Netflix 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.253,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 26,28 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance wohl mit Übernahmeplänen

Netflix-Aktie sinkt: 'Wednesday' zurück an Spitze der Charts

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen