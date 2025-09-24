Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Netflix gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 1.204,39 USD.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 1.204,39 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.187,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.205,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 461.947 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 11,34 Prozent Luft nach oben. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 677,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 43,72 Prozent Luft nach unten.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Netflix ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Netflix im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Netflix 9,53 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 20.10.2026 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,29 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie etwas leichter: Rekordfilm KPop Demon Hunters vorerst uneinholbar

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor einem Jahr eingefahren

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient