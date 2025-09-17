Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Netflix im Fokus

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Netflix-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1.219,60 USD ab.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 1.219,60 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.218,81 USD. Bei 1.220,82 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.511 Netflix-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.340,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. 9,95 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 677,88 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 79,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Netflix seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 1.253,33 USD an.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 21.10.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

