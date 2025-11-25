DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.902 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,46 -1,4%Gold4.132 -0,1%
So bewegt sich Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

25.11.25 20:23 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 104,49 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 104,49 USD ab. In der Spitze büßte die Netflix-Aktie bis auf 104,01 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 106,18 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.787.296 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 134,09 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. 28,34 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 82,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,239 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.057,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 21.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,59 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 11,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 19,06 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 2,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

