DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,29 +1,2%Gold4.013 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Netzausbau

National Grid-Aktie fester: Hohe Investitionen schieben an

06.11.25 09:27 Uhr
National Grid-Aktie in Grün: Unternehmen profitiert von hohen Investitionen | finanzen.net

National Grid steckt weiter viel Geld in den Ausbau des britischen Stromnetzes.

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
13,00 EUR -0,10 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im ersten Geschäftshalbjahr seien 5 Milliarden Pfund investiert worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Das war noch etwas mehr als im Vorjahreszeitraum und ein neuer Rekordwert. Konzernchef John Pettigrew sieht sich damit auf Kurs, das für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende März) avisierte Investmentziel von 11 Milliarden Pfund (12,7 Mrd Euro) zu erreichen. Bis ins Jahr 2029 hinein beabsichtigt National Grid weiter 60 Milliarden Pfund für den Netzausbau auszugeben.

Wer­bung

Das Unternehmen profitiert bereits kräftig vom Netzausbau. Der operative Gewinn stieg in den sechs Monaten bis Ende September verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 1,53 Milliarden Pfund an. Vor Steuern verdienten die Briten mit 826 Millionen Pfund sogar über ein Fünftel mehr. Der Gewinn je Aktie blieb mit 12,6 Pence stabil, bereinigt um Sondereffekte hätte er um 6 Prozent zugelegt. Im Gesamtjahr soll der bereinigte Gewinn je Aktie weiterhin im Einklang mit den Mittelfristzielen jährlich um im Schnitt 5 bis 6 Prozent wachsen.

National Grid betreibt den größten Teil des britischen Stromübertragungsnetzes und investiert in die Modernisierung der Infrastruktur, um sicherzustellen, dass sie dem starken Wachstum der erneuerbaren Energien gerecht wird, das im Clean-Energy-Plan der britischen Regierung für 2030 vorgesehen ist. Diese Aufgabe wird in wenigen Tagen wird Zoë Yujnovich verantworten, wenn Pettigrew nach rund einem Jahrzehnt von der Konzernspitze zurücktritt.

Die National Grid-Aktie gewinnt in London zeitweise 0,69 Prozent auf 11,60 GBP.

/lew/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf National Grid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Grid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu National Grid plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
09.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
03.10.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025National Grid OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2025National Grid NeutralUBS AG
28.05.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2017National Grid SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen