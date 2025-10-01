DAX 24.269 +0,6%ESt50 5.630 +0,9%MSCI World 4.328 +0,1%Top 10 Crypto 16,35 +0,3%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.868 -0,1%Euro 1,1742 +0,1%Öl 65,53 +0,2%Gold 3.866 +0,0%
National Grid Aktie

12,30 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
10,65 GBP -0,10 GBP -0,89 %
LSE
Marktkap. 60,83 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Jefferies & Company Inc.

National Grid Buy

09:36 Uhr
National Grid Buy
National Grid plc
12,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Der Stromversorger habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die wichtigste Botschaft sei, dass die Gesamtperformance der Briten im Rahmen der Erwartungen liegt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Buy

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
12,60 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,66 £		 Abst. Kursziel*:
18,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,65 £		 Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,98 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

09:36 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
09:36 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.25 National Grid Outperform Bernstein Research
04.09.25 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
03.09.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
