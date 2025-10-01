National Grid Aktie
Marktkap. 60,83 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid nach dem Zwischenbericht vor den Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 1260 Pence auf "Buy" belassen. Der Stromversorger habe seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt, schrieb Ahmed Farman am Donnerstag. Die wichtigste Botschaft sei, dass die Gesamtperformance der Briten im Rahmen der Erwartungen liegt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 02:32 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
12,60 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,66 £
|Abst. Kursziel*:
18,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,65 £
|Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,98 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
