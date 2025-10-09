FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 09.10.2015 wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 8,26 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,102 National Grid-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,03 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 08.10.2025 auf 10,91 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,03 Prozent angezogen.
National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf National Grid
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Grid
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu National Grid plc
Analysen zu National Grid plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.2025
|National Grid Neutral
|UBS AG
|28.05.2025
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.10.2018
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.2018
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.2018
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.2017
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2017
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen