FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient

National Grid-Anlage unter der Lupe

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie gebracht.

Am 09.10.2015 wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 8,26 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,102 National Grid-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,03 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 08.10.2025 auf 10,91 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,03 Prozent angezogen.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net