National Grid-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Wert National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient

09.10.25 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
12,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 09.10.2015 wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 8,26 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,102 National Grid-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,03 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Anteils am 08.10.2025 auf 10,91 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,03 Prozent angezogen.

National Grid markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 54,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
03.10.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025National Grid OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.10.2025National Grid BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025National Grid OutperformBernstein Research
03.09.2025National Grid BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2025National Grid NeutralUBS AG
28.05.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2017National Grid SellS&P Capital IQ

