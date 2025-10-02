National Grid Aktie
Marktkap. 61,16 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1225 Pence auf "Overweight" belassen. Der Netzbetreiber dürfte nach dem ersten Geschäftshalbjahr 35 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Ergebnisses in trockenen Tüchern haben, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Er mag die Anlagestory aus Gewinnwachstum und Wertschöpfung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
