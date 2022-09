Alphabet-Aktie: Made by Google - Auf diese Produkte dürfen sich Fans beim Google-Event am 6. Oktober freuen

• Google-Event "Made by Google" findet am 6. Oktober statt• Einige Geräte bereits angekündigt: Pixel 7 Smartphones und Pixel Watch erwartet• Google könnte mit weiteren Produkten überraschen

Am 6. Oktober findet Googles Launch-Event "Made by Google" im New Yorker Stadtteil Williamsburg statt. Die Veranstaltung vor Ort ist zwar auf geladene Pressevertreter beschränkt, Interessierte können das Event aber von zuhause über einen Livestream mitverfolgen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr Eastern Time - also entsprechend um 16 Uhr MESZ.

Fans dürfen sich auf zwei neue Smartphone-Modelle, das Google Pixel 7 und das Google Pixel 7 Pro, als auch auf Googles neue Smartwatch, die Google Pixel Watch, freuen. Daneben will Google bei der Veranstaltung Erweiterungen des Nest-Smart-Home-Portfolios ankündigen. Wie das Unternehmen in seiner Einladung schreibt, können alle Geräte noch am selben Tag im Google Store gekauft werden.

Im Mai dieses Jahres hatte Google bei der alljährlichen Entwicklerkonferenz I/O seine Hardware-Offensive bereits angekündigt und einen Vorgeschmack auf die neuen Pixel 7 Smartphones und die Pixel Watch gegeben.

Fans dürfen sich auf neue Google Pixel 7 Smartphones freuen

Ab dem 6. Oktober sollen die neuen Smartphones Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro bei Google erhältlich sein. Interessierte können im Online-Shop des Tech-Riesen bereits einen ersten Blick auf die neuen Geräte werfen, denn hier werden diese bereits gelistet.

Das Google Pixel 7 erscheint in den drei Farben "Obsidian", "Lemongrass" und "Schnee", das Google Pixel 7 Pro in den Farben "Obsidian", "Schnee" und "Hazel". Die beiden Modelle werden mit dem neuen Betriebssystem Android 13 ausgeliefert und sind mit Google Tensor, "einem Prozessor der nächsten Generation", wie Google in seinem Store schreibt, ausgestattet. Damit sollen das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro noch mehr Funktionen, wie "äußerst praktische und personalisierte Funktionen für Fotos, Videos, Sicherheit und Spracherkennung" bieten. Viel mehr verrät Google jedoch noch nicht - auch Vorbestellungen der Smartphones sind nicht möglich. Interessierte können sich lediglich für den Newsletter anmelden, um auf dem neusten Stand zu bleiben.

Google Pixel Watch - die erste komplett von Google entwickelte Smartwatch

2019 kaufte Google den Fitnessband-Spezialisten Fitbit und bietet seither unter dieser Marke Fitness-Uhren an, doch nun wagt Google mit der Google Pixel Watch - der ersten komplett von Google entwickelte Smartwatch - einen Versuch, Apples Dominanz im Smartwatch-Bereich zu brechen. Die Google Pixel Watch erscheint, wie auch die Pixel 7 Smartphones, am 6. Oktober und kommt mit einem stilvoll gewölbten, runden Design daher, das optimal mit dem brandneuen Wear OS by Google harmoniere, wie das Unternehmen schreibt. Die Pixel Watch sei laut Google so konzipiert, dass sie "mit allen Pixel- und Android-Telefonen sowie den drahtlosen Ohrhörern Pixel Buds Pro und Pixel Buds A-Serie funktioniert." Mehr will Google allerdings noch nicht verraten. Interessierte können sich auch hier lediglich für den Newsletter anmelden, um direkt benachrichtigt zu werden, wenn es Neuigkeiten aus dem Google Store gibt. Bei der Entwicklerkonferenz im Mai erklärte Gerätechef Rick Osterloh jedoch, dass die neue Pixel Watch auch ohne ein gekoppeltes Smartphone navigieren könne und dass man mit ihr kontaktlos bezahlen könne.

Pixel Tablet: Gerüchteküche brodelt

Derzeit brodelt außerdem die Gerüchteküche um ein Tablet von Google. Dass Google an einem Tablet arbeitet, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Bei der Entwicklerkonferenz im Mai kündigte das Unternehmen an, dass ein neues Pixel-Tablet 2023 erscheinen soll. Doch inzwischen wird im Netz darüber diskutiert, ob Google neben dem Pixel Tablet auch an einem Premium-Tablet, dem Pixel Tablet Pro arbeitet. Wie DER STANDARD berichtet, lieferte der Android-Code von Google selbst neue Informationen. So habe Entwickler Kuba Wojciechowski darin einen Hinweis auf ein Gerät namens "T6Pro" oder "tangorpro" gefunden worden, während das Pixel Tablet bisher unter dem Codenamen "tangor" geführt worden sei.

Another thing is the existence of another, higher-end tablet. It is referred to as "T6Pro" or "tangorpro", while the known tablet is "T6" or "tangor". It seems to be in its early development stages, and the code doesn’t currently indicate any changes over the regular model. pic.twitter.com/2Fz7ob9LF7 - Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022

Dieser Hinweis und Googles explizite Erwähnung von Neuigkeiten der Marke Nest in der Einladung für das Event lassen einen User bei GoogleWatchBlog zu der Vermutung kommen, dass das erste Pixel-Tablet von Google für die Smart Home-Nutzung konzipiert sei und bereits am 6. Oktober vorgestellt werden dürfte.

Weitere Hinweise im Quellcode: Foldable und Pixel 7 Ultra geplant?

Entwickler Kuba Wojciechowski hat im neuen Android-Code von Google zudem einen Hinweis auf ein Foldable entdeckt, wie er auf Twitter mitteilt. Damit könnte Google Samsung mit seiner Galaxy-Z-Fold-Reihe Konkurrenz machen.

Google has released the first beta for Android 13 QPR1 beta today and with it a lot of updated code, including new camera drivers, revealing some details about their upcoming products. I have found some details about a yet-unknown foldable, another tablet and more 👇 pic.twitter.com/z5dtKAEv43 - Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022

Laut Wojciechowski seien bei Google zwei faltbare Geräte in Planung gewesen. Während das eine (Passport) storniert worden sei, sei der Status des anderen (Pipit) unbekannt gewesen. Wojciechowski habe nun kürzlich erfahren, dass die Displayproduktion für ein faltbares Produkt in vier Monaten beginnen würde. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass es sich dabei um Pipit handele, so Wojciechowski. Inzwischen geht er jedoch davon aus, dass es sich bei einem Gerät mit dem Codenamen "Felix" um das neue Foldable handeln dürfte. "Felix" enthalte mehrere Verweise auf gefaltete und entfaltete Zustände sowie äußere und innere Kameras.

Daneben berichtete Wojciechowski bereits im Juli über ein Gerät mit dem Codenamen "Lynx", hinter dem er jedoch nur eine Art internes Gerät für Google vermutet, um neue Kamerasensoren zu testen. Google könnte jedoch auch hier mit einem neuen Gerät überraschen.

Software-Build für Chromecast HD geleakt

In den vergangenen Monaten sind des Öfteren auch Informationen zu Googles neuem Chromecast HD - das auch womöglich Anfang Oktober vorgestellt werden könnte - durchgesickert. Wojciechowski spricht von Spezifikationslecks im Januar bis hin zu vollständigen Gerätefotos aus behördlichen Berichten im September. "Dank der Inkompetenz des Nest-Teams" habe er kürzlich auch den vollständigen Software-Build erhalten, erklärt er auf Twitter. "Die Firmware wurde von einer öffentlich zugänglichen Quelle ohne Insider-Hilfe oder -Wissen bezogen.", so Wojciechowski. Während Chromecast 4K laut Wojciechowski "eine Katastrophe von einem Gerät" gewesen sei, scheine es seiner Meinung nach, als habe Google bei der Entwicklung des neuen Geräts etwas aus seinen Fehlern gelernt. Das Gerät, das vom Design seinem Vorgängermodell ähneln dürfte, basiert laut Wojciechowski auf Android 12 mit Google TV und verfügt über einen Amlogic S805X2 mit Unterstützung für AV1-Decodierung sowie 1,5 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Neue Fitbit-Watches bald verfügbar

Im Google Store sind neben den neuen Pixel 7 Smartphones und der Pixel Watch außerdem auch neue Fitbit-Smartwatches gelistet, die bald verfügbar sein sollen. Dazu gehören die schlanke Fitbit Inspire 3 für 99,95 Euro, die Fitbit Versa 4 für 229,95 Euro und die Fitbit Sense 2 für 299,95 Euro. Für die drei neuen Fitness-Uhren wird jedoch kein Erscheinungsdatum genannt. Bleibt also abzuwarten, ob die Fitbit-Watches ebenfalls ab dem 6. Oktober verfügbar sein werden, oder sich Fans noch etwas länger gedulden müssen.

Einige Geräte der Google-Familie seit I/O im Mai bereits erschienen

Neben den Pixel-Smartphones und der neuen Pixel Watch, die am 6. Oktober auf den Markt kommen, sind einige neue Geräte der Google-Familie seit der Entwicklerkonferenz I/O im Mai bereits erschienen.

So ist ein verbessertes Modell der Kopfhörer, die Google Pixel Buds Pro, bereits im Google Store verfügbar. Die neuen Pixel Buds verfügen über aktive Geräuschunterdrückung mit Silent Seal, einen Transparenzmodus zur Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen, ermöglichen bis zu 31 Stunden Wiedergabezeit, lassen sich kabellos laden und sind für 219 Euro erhältlich.

Zusammen mit den Google Pixel Buds Pro erschien Ende Juli auch das Google Pixel 6a - das "kostengünstige, schnelle und sichere Google Smartphone", wie Google selbst es beschreibt. Das Smartphone ist laut Google mit dem schnellen Google Tensor und einem intelligenten Akku, der mehr als 24 Stunden hält, ausgestattet, bietet "hervorragende Sicherheit und Wasserbeständigkeit" und "intelligente Fotografie für die schönsten Bilder" und ist bereits für 459 Euro erhältlich.

Pixel- und Smart Home-Geräte bieten komplettes System - Konkurrenz für Apple?

Mit seinen Smartphones, Ear Buds, der Smartwatch und diversen Smart Home-Geräten bietet Google seinen Kunden inzwischen - ähnlich wie Apple mit iPhone, AirPods, Apple Watch, iPad, Mac, AirTags & Co. - ein komplettes System an, innerhalb dessen die Geräte miteinander verbunden werden und miteinander interagieren können. "Mit deinem Google Pixel, deinen Google Pixel Buds und deiner Google Pixel Watch hast du von überall aus Zugriff auf deine Smart-Home-Geräte. Du kannst die Heizung hochdrehen, bevor du nach Hause kommst, oder das Licht ausschalten, wenn du gehst.", erklärt Google. Über die Funktion "Schnelles Pairing" sollen sich Kopfhörer, Smartwatch und Smartphone außerdem schnell und mühelos miteinander verbinden lassen. Die Medienwiedergabe lasse sich von jedem der Geräte - ob Smartphone, Kopfhörer oder Smartwatch - steuern. Nutzer sollen von der Smartwatch aus ihr Smartphone und vom Smartphone aus ihre Smartwatch oder Buds anrufen können. Die Geräte sollen mit der Funktion "Mein Gerät finden" außerdem auf einer Karte lokalisiert werden können.

Doch nun bleibt erst einmal abzuwarten, welche Überraschungen Google neben den bereits angekündigten Pixel 7 Smartphones und der Pixel Watch für den 6. Oktober bereithält.

Redaktion finanzen.net

