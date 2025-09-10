NIO Aktie News: NIO am Donnerstagnachmittag fester

NIO im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NIO. Zuletzt stieg die NIO-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 5,96 USD.

Das Papier von NIO legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,2 Prozent auf 5,96 USD. Kurzfristig markierte die NIO-Aktie bei 5,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,81 USD. Bisher wurden heute 1.760.213 NIO-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der NIO-Aktie liegt somit 21,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,03 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat NIO mit einem Umsatz von insgesamt 2,63 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,10 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -7,194 CNY je NIO-Aktie.

