NIO Aktie News: NIO am Abend auf grünem Terrain
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von NIO. Zuletzt wies die NIO-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 6,48 USD nach oben.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von NIO zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 6,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NIO-Aktie bei 6,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,45 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.863.170 NIO-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 7,64 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem NIO seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.
NIO ließ sich am 02.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NIO ein Ergebnis je Aktie von -0,35 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte NIO am 19.11.2025 präsentieren.
In der NIO-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -7,199 CNY je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
