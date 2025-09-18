DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.166 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,64 -1,3%Gold3.671 +0,7%
Aktienentwicklung

Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag

19.09.25 16:10 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 21,06 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 21,06 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 21,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 138.928 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,30 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,24 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,037 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

