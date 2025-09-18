DAX23.611 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Nordex Aktie News: Nordex am Mittag behauptet

19.09.25 12:06 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 20,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Nordex AG
20,86 EUR 0,14 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Nordex-Aktie um 11:43 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,80 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,24 EUR an. Die Nordex-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,76 EUR ab. Bei 21,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 48.512 Nordex-Aktien.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 11,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 98,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nordex 1,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
