Nordex Aktie News: Nordex legt am Freitagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 21,12 EUR zu.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 21,12 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 21,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 21,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 22.046 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 10,98 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 101,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,42 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,86 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

