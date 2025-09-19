Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 20,68 EUR.

Die Nordex-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 20,68 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 20,66 EUR. Bei 20,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 68.171 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,35 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Mit einem Kursverlust von 49,32 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie gesucht: Auftrag für Anlagen auf Prüfgelände von Mercedes-Benz

Nordex-Aktie profitiert: Großauftrag an Land gezogen

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht