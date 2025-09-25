Nordex Aktie News: Nordex zieht am Montagnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Nordex-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 21,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 22,10 EUR. Bei 21,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 153.732 Nordex-Aktien den Besitzer.
Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 7,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 108,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.
Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Nordex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,690 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
