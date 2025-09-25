Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagvormittag fester

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 21,74 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 21,74 EUR zu. Bei 21,86 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,72 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 5.834 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 7,82 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 51,79 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Mrd. EUR – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,690 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

