DAX23.785 +0,2%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,26 -0,7%Gold3.817 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Nordex im Blick

Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagvormittag fester

29.09.25 09:29 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 21,74 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,06 EUR 0,42 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 21,74 EUR zu. Bei 21,86 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,72 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 5.834 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 7,82 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 51,79 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,87 Mrd. EUR – ein Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,690 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie im Plus: Turbinen-Lieferung nach Spanien

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen

Nordex-Aktie gesucht: Auftrag für Anlagen auf Prüfgelände von Mercedes-Benz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen