Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Vormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 99,65 CHF ab.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 2,1 Prozent auf 99,65 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 98,83 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,17 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 375.654 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,99 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 18,62 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,38 CHF.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Novartis-Aktie tiefer: Milliarden-Übernahme von Tourmaline Bio geplant

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen