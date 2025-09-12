DAX23.473 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.268 -0,1%Nas22.691 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,21 -0,7%Gold3.719 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Aktie im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag gesucht

22.09.25 16:11 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 97,93 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
98,10 CHF 0,33 CHF 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,93 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 98,52 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 910.469 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,62 CHF) erklomm das Papier am 04.09.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,13 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,25 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen