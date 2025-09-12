Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagnachmittag gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 97,93 CHF.
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 97,93 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 98,52 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,62 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 910.469 Novartis-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,62 CHF) erklomm das Papier am 04.09.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 6,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,13 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,25 CHF je Novartis-Aktie an.
Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,88 USD je Novartis-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
