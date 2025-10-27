DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,92 +7,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.745 +1,3%Euro1,1623 ±-0,0%Öl65,96 +0,4%Gold4.070 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Novartis will US-Biotech Avidity Biosciences für 12 Mrd USD übernehmen

27.10.25 07:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Avidity Biosciences Inc Registered Shs
49,15 USD 0,60 USD 1,24%
Charts|News|Analysen
Novartis AG
104,08 CHF -0,44 CHF -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Dylan Tokar und Peter Loftus

DOW JONES--Novartis will den US-Biotech-Konzern Avidity Biosciences für 12 Milliarden US-Dollar übernehmen, um seine langfristige Ausrichtung auf die Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen weiter zu stärken. Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung getroffen, im Rahmen derer die Adivity-Aktionäre 72 Dollar pro Aktie erhalten sollen, eine Prämie von 46 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Von der Übernahme ausgeschlossen ist eine Tochtergesellschaft von Avidity, die sich auf die Entwicklung von Therapien für Herzkrankheiten im Frühstadium konzentriert.

Wer­bung

Avidity mit Sitz in San Diego entwickelt Medikamente auf Genbasis, die eine neue, als Antikörper-Oligonukleotid-Konjugate (AOCs) bekannte Technologie nutzen, um die RNA-Therapien zu den Muskeln zu transportieren. Das Unternehmen entwickelt auf der Grundlage dieser Technologie experimentelle Arzneimittel zur Behandlung von Formen der Muskeldystrophie. Der Markt für deren Behandlung hat ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Laut Avidity verspricht die Technologie, mit RNA-Therapien Körperregionen zu erreichen, die mit älteren Medikamentenklassen nicht oder nur schwer erreicht werden konnten.

"Das Team von Avidity hat robuste Programme mit branchenführender Bereitstellung von RNA-Therapeutika für Muskelgewebe entwickelt. Wir freuen uns darauf, diese Programme weiterzuentwickeln, um den Verlauf von Krankheiten für Patienten entscheidend zu verändern", sagte Novartis-CEO Vas Narasimhan laut der Mitteilung.

Die Übernahme werde das Portfolio und die Pipeline von Novartis im Bereich der Behandlung genetischer Muskelkrankheiten ergänzen, teilte der Konzern weiter mit. Der Konzern will seine Forschungsaktivitäten im Bereich der Neurowissenschaften erweitern. Analysten rechnen mit einem wachsenden Markt für neue Medikamente zur Behandlung neurologischer Erkrankungen.

Wer­bung

Die Akquisition folgt auf eine im September getroffene Vereinbarung über den Kauf des US-Biopharmaunternehmens Tourmaline Bio für 1,4 Milliarden Dollar, mit der Novartis nach eigenen Angaben das zielgerichtete Therapeutikum Pacibekitug von Tourmaline in seine kardiovaskuläre Medikamentenpipeline aufnehmen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 02:26 ET (06:26 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Avidity Biosciences

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avidity Biosciences

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen