Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag leichter

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,31 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 7,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 7,30 USD. Mit einem Wert von 7,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 193.875 Novavax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 108,14 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,40 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Novavax gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

