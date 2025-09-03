DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.462 +0,4%Nas21.578 +0,4%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.543 -0,5%
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Aktienkurs aktuell

Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag leichter

04.09.25 16:10 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag leichter

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 7,31 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 7,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 7,30 USD. Mit einem Wert von 7,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 193.875 Novavax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,22 USD) erklomm das Papier am 03.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 108,14 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,40 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Novavax gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
