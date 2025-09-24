NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 174,74 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 174,74 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 173,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 174,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.067.897 NVIDIA-Aktien.

Bei 184,55 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 5,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 101,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 200,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

