NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag tiefer
Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 174,74 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 174,74 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 173,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 174,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.067.897 NVIDIA-Aktien.
Bei 184,55 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 5,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 101,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 200,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 27.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment
BYD-Aktie fällt dennoch weiter: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet
SAP-Aktie im Plus: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen