NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 179,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 179,16 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 178,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,00 USD. Bisher wurden heute 5.249.520 NVIDIA-Aktien gehandelt.
Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 51,65 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 185,83 USD an.
Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 28.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,04 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,41 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert
Oakoff mahnt Anleger zur Vorsicht: Gewinne der NVIDIA-Aktie vor Q2-Bilanz realisieren
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen