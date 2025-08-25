DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.267 ±-0,0%Nas21.466 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1653 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Notierung im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

26.08.25 16:10 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 179,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
155,56 EUR 0,66 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 179,16 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 178,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,00 USD. Bisher wurden heute 5.249.520 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 51,65 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 185,83 USD an.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 28.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,04 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,41 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

DeepSeek setzt wieder auf Chips von NVIDIA-Aktie - Huawei-Kombi scheitert

Oakoff mahnt Anleger zur Vorsicht: Gewinne der NVIDIA-Aktie vor Q2-Bilanz realisieren

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

In eigener Sache

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

