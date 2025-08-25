NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 179,16 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 179,16 USD. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 178,81 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 180,00 USD. Bisher wurden heute 5.249.520 NVIDIA-Aktien gehandelt.

Am 14.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 183,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 51,65 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 185,83 USD an.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 28.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26,04 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,41 USD fest.

