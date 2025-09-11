DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.277 +0,7%Nas22.468 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1705 +0,4%Öl69,93 +0,4%Gold3.775 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Aktienkurs im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend schwächer

26.09.25 20:24 Uhr
NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 177,39 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
151,70 EUR -0,68 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 177,39 USD nach. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 174,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21.126.644 NVIDIA-Aktien.

Bei 184,55 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,04 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 51,16 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 200,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt

Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment

BYD-Aktie fällt dennoch: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen