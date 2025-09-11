NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Abend schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 177,39 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 177,39 USD nach. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 174,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 21.126.644 NVIDIA-Aktien.

Bei 184,55 USD markierte der Titel am 23.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,04 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 51,16 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 200,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 46,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt

Aktie von Firmus Technologies mit geplantem Listing: Dieses KI-Startup ist NVIDIAs neuestes Investment

BYD-Aktie fällt dennoch: Chinas E-Autoriese für mögliche Lieferstopps bei NVIDIA-Chips gewappnet